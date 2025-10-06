Суд запретил продавать санкционный пармезан через маркетплейс

Информацию о продаже сыра удалили

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы запретил продавать через интернет на маркетплейсе сыр пармезан, привезенный из недружественной страны. Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства при размещении информации на страницах интернет-сайтов, по итогам которой установлен интернет-сайт, на страницах которого любому пользователю дистанционным способом предлагается приобрести продукцию, запрещенную к ввозу из стран, принявших решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц. Так, страница в сети Интернет с режимом доступа <...> содержит официальное предложение по продаже сыра "Пармезан Parmigiano 30, 36, 40 месяцев выдержки" (страна происхождения - Италия)", - сказано в тексте документа.

Суд в своем решении подчеркнул, что ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются государства - члены Европейского союза, запрещен в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Поэтому размещение в интернете сведений о продаже таких товаров на территории РФ нарушает интересы России.

"Суд решил признать информацию, размещенную в сети Интернет с режимом доступа <...>, запрещенной к размещению в свободном доступе в сети Интернет на территории Российской Федерации", - сказано в документе. В настоящий момент информация о продаже сыра по данной ссылке уже удалена.