ТАСС: в Долгопрудном людей эвакуируют из ТЦ "Город" из-за задымления

По предварительной информации, очаг задымления находится на этаже с фудкортом

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Эвакуация проводится из ТЦ "Город" в Долгопрудном из-за задымления, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Из ТЦ "Город" на Лихачевском проспекте Долгопрудного ведется эвакуация из-за задымления", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, очаг задымления находится на этаже с фудкортом.

В пресс-службе областного главка МЧС РФ агентству уточнили, что пожара не последовало.

"После проверки пожарно-спасательными подразделениями выявлено задымление при приготовлении пищи на фудкорте без возгорания", - сказали в главке.

Торговый центр после проветривания вернется к работе.

В новость были внесены изменения (15:01 мск) - добавлена информация об отсутствии возгорания.