В Подольске завели уголовное дело после жесткого избиения собаки

Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено после избиения собаки в Подольске. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Дознавателем отдела дознания УМВД России по г. о. Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк напомнила, что у подъезда одного из домов на улице Юбилейной мужчина жестоко избил собаку. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.