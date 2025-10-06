Крымчанину дали год колонии-поселения за призывы к экстремизму

Мужчина в соцсетях призывал к насильственным действиям против группы лиц по признаку национальности

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Жителя Симферополя приговорили к одному году колонии-поселения за призывы в интернете к насилию над лицами другой национальности, сообщили в прокуратуре республики.

"Житель Симферополя осужден за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Установлено, что в 2025 году 37-летний мужчина неоднократно в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности. Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы, отбывать который ему предстоит в колонии-поселения с лишением права заниматься администрированием сайтов сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в Telegram-канале прокуратуры региона.

Уголовное дело расследовали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.