Суд арестовал имущество бывшего первого замглавы Росгвардии на 25 млн рублей

Виктора Стригунова обвиняют во взяточничестве
12:32
обновлено 12:50

Виктор Стригунов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Суд наложил арест на имущество бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова на сумму в 25 млн рублей, сообщает ГВСУ СК РФ.

"В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Стригунова судом наложен арест на общую сумму более 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

Стригунов был задержан и арестован в Москве в июле 2025 года, в первой инстанции срок ареста ему продлили до 30 ноября.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы защита высокопоставленного офицера просила провести заседание в закрытом от СМИ и публики режиме. Суд согласился с доводами адвоката и провел процесс за закрытыми дверьми.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала ТАСС, что ГВСУ СК России в отношении Стригунова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ и трем эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере). По словам Петренко, сумма взятки, которую вменяют Стригунову, составляет свыше 66 млн рублей.

По данным СК, взятки Стригунов получил в период с 2012 по 2014 год от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при выполнении многомиллионных госконтрактов на строительные работы. Так, по данным следствия, в сентябре 2014 года между МВД РФ и ООО "СУ ремстройторг" был заключен госконтракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова. В том же году Стригунов, зная, что площадь отведенного земельного участка и незначительное удаление от аэропорта ограничат использование учебного центра, дал указание подчиненным все же начать его строительство. В результате условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введен, что повлекло причинение имущественного вреда государству на сумму свыше 2 млрд рублей.

В новость внесена правка (15:35 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде, верно - бывшего первого замглавы Росгвардии. 

