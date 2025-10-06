В Волгоградской области завели дело о мошенничестве на 52 млн рублей

Генерального директора строительной фирмы подозревают в присвоении денег при ремонте школы в Волжском

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении генерального директора строительной фирмы, подозреваемого в присвоении 52,7 млн рублей при ремонте школы в Волжском. По данным следствия, руководитель присвоил эти средства и перевел на свои личные счета, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"В декабре 2023 года между образовательным учреждением и ООО "Азимут" заключен контракт на выполнение работ по капремонту и оснащению здания школы. В нарушение условий договора подрядчиком работы в установленный срок не выполнены. <...> Заказчик в одностороннем порядке был вынужден расторгнуть договор. При этом полученные в рамках контракта бюджетные средства в сумме 52,7 млн рублей переведены генеральным директором фирмы-подрядчика на личные банковские счета и использованы по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчина заключен под стражу.