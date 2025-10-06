Реклама на ТАСС
В Таганроге в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, в результате чего машина столкнулась с маршрутным такси
Редакция сайта ТАСС
12:57
УГИБДД УМВД России по Ростовской области/ ТАСС
© УГИБДД УМВД России по Ростовской области/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении маршрутного такси и легкового автомобиля в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

По версии ГАИ, предварительно, водитель Honda Fit выехал на полосу встречного движения, в результате чего машина столкнулась с маршрутным такси Hyundai County.

"В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Honda Fit и пассажиры маршрутного такси Hyundai County 1981, 1953 и 1981 года рождения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в маршрутке находилось 10 пассажиров. 

