В Таганроге в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека
Редакция сайта ТАСС
12:57
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении маршрутного такси и легкового автомобиля в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
По версии ГАИ, предварительно, водитель Honda Fit выехал на полосу встречного движения, в результате чего машина столкнулась с маршрутным такси Hyundai County.
"В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Honda Fit и пассажиры маршрутного такси Hyundai County 1981, 1953 и 1981 года рождения", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в маршрутке находилось 10 пассажиров.