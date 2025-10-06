Планировавшего теракт в синагоге Пятигорска заключили под стражу

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, планировавшего теракт в синагоге Пятигорска. Об этом сообщили в Пятигорском городском суде.

"Обвиняемому Карданову Р. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 22-летнего гражданина РФ обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт по предварительному сговору).

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Пятигорске и Красноярске терактов на еврейских культовых объектах, готовившихся приверженцами запрещенной в России международной террористической организации. По данным спецслужбы, в Красноярске были задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, готовивших подрыв самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги, а в Пятигорске задержан гражданин РФ, планировавший поджечь здание Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью.