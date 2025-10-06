Главреда "Дождя" Дзядко заочно арестовали

Его обвиняют в неисполнении обязанностей иноагента

Редакция сайта ТАСС

Тихон Дзядко © AP Photo/ Denis Kaminev

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Головинский суд Москвы заочно арестовал главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихона Дзядко (признан иноагентом) по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Дзядко, обвиняемого по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение аналогичного административного правонарушения). В отношении него избрана мера пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции", - сказали в суде. Он также обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Ранее по аналогичной статье были заочно арестованы журналистки "Дождя" Валерия Ратникова и Екатерина Котрикадзе (обе - признаны в РФ иноагентами). В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).