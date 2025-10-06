Майнинг-ферма в Дагестане нанесла ущерб около 14 млн рублей

Оборудование изъяли до выяснения обстоятельств

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Незаконная майнинг-ферма, которая стала причиной стрельбы в дагестанском селе Унцукуль, похитила электричество почти на 14 млн рублей, сообщили ТАСС в Едином контакт-центре филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"2 октября 2025 года в селе Унцукуль Унцукульского района была выявлена незаконно функционирующая майнинг-ферма. По информации специалистов филиала "Дагэнерго", в ходе проверки на одном из объектов обнаружены 58 специализированных устройств для добычи криптовалюты. По предварительным оценкам, объем незаконно израсходованной электроэнергии составил 1 340 000 кВт·ч, а сумма ущерба - порядка 14 млн рублей",- сказал собеседник агентства.

Уточняется, что все оборудование изъято до выяснения обстоятельств. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что три человека ранены в результате стрельбы в дагестанском селе Унцукуль. Предварительной причиной мог стать нелегальный майнинг.