Замглавы администрации Батайска назначили домашний арест

Карину Деркач подозревают в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест замглавы администрации города Батайска Ростовской области Карину Деркач, которую подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

"В настоящее время ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемая поручила сотрудникам финансовой службы управления образования произвести оплаты на общую сумму 170 тыс. рублей на счета индивидуальных предпринимателей по фиктивным договорам о проведении ремонтных работ в детских садах. Позднее деньги со счетов передали генеральному директору юридического лица, осуществляющего ремонт местной гимназии, для получения им имущественной выгоды и ускорения ремонтных работ в самой гимназии.

В ее отношении возбудили дело по ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.