В Подмосковье вынесли приговор участникам экстремистского сообщества

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил к лишению свободы на сроки до восьми лет двух организаторов и двух участников экстремистского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух организаторов и двух участников экстремистского сообщества. <…> Двум организаторам экстремистского сообщества назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы и 3 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, двум участникам - три года пять месяцев и четыре года лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Все четверо признаны виновными в возбуждении ненависти и вражды и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Установлено, что с 2023 по 2024 год осужденные, являясь приверженцами националистических взглядов, организовали в Сергиевом Посаде экстремистское сообщество с целью подготовки и совершения преступлений. Они создали телеграм-канал, где размещали посты экстремистского содержания, призывали подписчиков к участию в экстремистских акциях в субъектах РФ, обсуждали насильственные действия в отношении различных групп населения, изучали и распространяли националистические экстремистские материалы, зарабатывая при этом на добровольных пожертвованиях от пользователей. В дальнейшем для координации действий организации злоумышленники создали отделения в различных городах.

Как отметили в ГСУ СК, в рамках расследования проведены 34 судебные экспертизы, среди которых лингвистические, компьютерно-технические, психиатрические, произведено более 50 осмотров предметов и документов, изъятых в ходе расследования.