В Дагестане завели еще одно дело против сотрудников Росреестра и Дагтехкадастра

В ходе расследования установили дополнительный эпизод преступной деятельности экс-начальника отдела по работе с заявителями Дагтехкадастра

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по дополнительному эпизоду преступной деятельности бывшего начальника отдела по работе с заявителями Дагтехкадастра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Дагестану продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы, состоящей из сотрудников Дагтехкадастра, управления Росреестра по республике и жителей региона, подозреваемых в получении и даче взяток. В ходе расследования установлен дополнительный эпизод преступной деятельности бывшего начальника отдела по работе с заявителями Дагтехкадастра. По версии следствия, обвиняемый в декабре 2023 года получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме 700 тыс. рублей за вынесение решения об установлении заниженной кадастровой стоимости трех земельных участков, расположенных по улице Даганова в Махачкале. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Уголовное дело также возбуждено в отношении взяткодателя по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении сотрудников Росреестра и Дагтехкадастра в Дагестане. Подозреваемые, действуя в составе организованной группы, получили взятки в сумме более 7,7 млн рублей.