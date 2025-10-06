При атаке ВСУ на Горловку пострадал мирный житель

Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Мирный житель Горловки получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

"В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки ранен мирный житель", - написал он.

4 октября Приходько сообщил о повреждении ряда домов в поселке Зайцево в результате атаки со стороны Украины.