Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

При атаке ВСУ на Горловку пострадал мирный житель

Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район
Редакция сайта ТАСС
15:14

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Мирный житель Горловки получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки ранен мирный житель", - написал он.

4 октября Приходько сообщил о повреждении ряда домов в поселке Зайцево в результате атаки со стороны Украины. 

УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР