В Калининграде с главы фонда капремонта взыщут растраченные 9,1 млн рублей

Деньги были потрачены на различные увеселительные мероприятия

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Прокуратура Калининградской области обратилась в суд с иском о взыскании 9,1 млн рублей ущерба, причиненного противоправными действиями руководителя Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и его подчиненных. Эти средства Фонда были потрачены на различные увеселительные мероприятия. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в 2020-2024 годах обвиняемые - глава Фонда Олег Туркин и шестеро его подчиненных, в отношении которых возбуждено уголовное дело о растрате, использовали свыше 9,1 млн рублей на цели, не связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов. Они были потрачены на корпоративы и другие развлекательные мероприятия.

"В связи с этим прокуратура области направила в суд исковое заявление о взыскании с руководителя фонда и других обвиняемых в пользу регионального бюджета имущественного вреда, причиненного их противоправными действиями", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Ущерб на сумму свыше 9 млн рублей нанесен региональному фонду капитального ремонта и его учредителю - Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области, отметили в ведомстве.

Уточняется, что исковое заявление находится на рассмотрении в Ленинградском районном суде Калининграда.