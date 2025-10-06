Завершено следствие по делу экс-банкира Хотина о хищении нефти на 60 млрд рублей

Алексея Хотина ранее осудили на девять лет за растрату более 23 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

Алексей Хотин © Михаил Почуев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы завершили расследование по второму уголовному делу бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в хищении нефтепродуктов почти на 60 млрд рублей в составе организованной преступной группы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Расследование уголовного дела в отношении Хотина и других фигурантов завершено. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела", - сказал собеседник агентства.

В окончательной редакции Хотину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и создании организованной преступной группы (ст. 210 УК РФ). Уголовное дело состоит из 130 томов. Кроме Алексея Хотина, по этому делу проходят заместитель коммерческого директора "Русь-Ойл" Александр Филинков, который осуществлял фактическое руководство деятельностью холдинга, замдиректора по финансам компании "Дульсима" Александр Андрианов, исполнительный директор ООО "Юганскнефтегазгеофизика" Андрей Потапов, заместитель гендиректора ООО "Юкатекс-Югра" Алексей Егоров и замдиректора этой организации Сергей Серых. По данным следствия, топ-менеджеры подконтрольной Алексею Хотину "Русь-Ойл" продали за границу около 1,5 млн тонн находящейся под арестом нефти почти на 60 млрд рублей, присвоив выручку.

Первое дело

В начале марта 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. Трое других фигурантов также были признаны виновными в особо крупной растрате. Директору филиала "Югры" в Москве Нине Черновой суд назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима, бывшему председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву - восемь лет колонии общего режима, экс-президенту банка Алексею Нефедову - 8,5 года колонии общего режима.

В суде первой инстанции было установлено, что Хотин в 2014 году создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом. Нефедов отвечал за поступление заявок на кредиты со стороны трех подконтрольных ему юридических лиц. Шиляев следил за подписанием договоров поручительства и залога заемщиками, а также занимался подменой ликвидного имущества банка на неликвидное. А Чернова организовывала проведение сомнительных сделок на уровне московского представительства банка. Суд установил, что так было похищено 23,6 млрд рублей.

Никто из фигурантов вину не признал. У банка "Югра" в 2017 году была отозвана лицензия. Потерпевшей стороной выступало Агентство по страхованию вкладов.