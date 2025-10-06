В результате землетрясения в Киргизии повреждения получили 13 зданий

Разрушения зафиксировали в Джалал-Абадской и Таласской областях

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 6 октября. /ТАСС/. ТринаВ Киргизии 13 зданий получили повреждения в результате землетрясения, из них 6 жилых домов. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) республики.

"В результате землетрясения в Кыргызстане повреждено 6 жилых домов, 4 школы, 1 детский сад и 2 здания ФАП (фельдшерско-акушерский пункт - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении МЧС на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Повреждения зафиксированы в Джалал-Абадской и Таласской областях.

Ранее в МЧС Киргизии сообщали о землетрясении магнитудой 6, произошедшем на территории республики. Толчки разной интенсивности ощущались в селах Джалал-Абадской области и в административном центре Таласской области городе Таласе.