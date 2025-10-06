Под Белгородом ранены двое мирных жителей из-за атаки БПЛА

Пострадавшим оказали медпомощь

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Мужчина и женщина пострадали в результате атаки дрона на сельхозпредприятие в селе Ясные Зори под Белгородом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В селе Ясные Зори Белгородского района в результате атаки дрона на сельхозпредприятие получили ранения мужчина и женщина. Мужчине с осколочным ранением руки и женщине с баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча оказана помощь в Октябрьской районной больнице. Для дальнейшего обследования и лечения они доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона.

Кроме того, согласно данным Гладкова, в Белгородском и Волоконовском районах, Шебекинском округе, городе Грайворон и поселке Красная Яруга в результате атак БПЛА повреждены автомобили, объекты на территории коммерческих и сельхозпредприятий, частные дома, социальные объекты.