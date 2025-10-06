ТАСС: на Покровке загорелся дом начала XIX века

В ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пострадавших нет

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании XIX века в центре Москвы, оно является объектом культурного наследия, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На Покровке произошел пожар в доме 18/18. Проводится эвакуация. Очаг пожара находится на чердаке", - сказал собеседник агентства.

В здании расположены офисы, паб и стоматология. Оно было построено в начале XIX века и ныне известно как "Гостиница у Покровских ворот". Является объектом культурного наследия федерального значения.

В связи с пожаром было остановлено движение трамваев по направлению к Чистым прудам.

В ГУ МЧС России по Москве позднее сообщили о ликвидации пожара. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Из здания были эвакуированы пять человек, пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (20:00 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.