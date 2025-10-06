На северо-западе Москвы у станции МЦД в драке погиб мужчина

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Драка между двумя мужчинами у входа на станцию МЦД "Волоколамская" в Москве закончилась поножовщиной, в результате один из них смертельно ранил другого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что возле входа в наземное метро МЦД "Волоколамская" между двумя мужчинами возник конфликт, после которого завязалась драка. Один из них нанес другому ножевое ранение в область шеи, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате полученного ранения мужчина 1993 года рождения умер.

На месте работает следственно-оперативная группа. "Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения злоумышленника", - добавили в главке.