В Курской области велосипедист получил ранение при атаке БПЛА

Мужчина доставлен в областную больницу

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 6 октября. /ТАСС/. Мужчина, передвигавшийся на велосипеде по поселку Коренево в Курской области, ранен в результате атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сегодня в поселке Коренево Кореневского района вражеский БПЛА совершил атаку на местного жителя, который передвигался на велосипеде. В результате удара у 41-летнего мужчины осколочные ранения ног. Он доставлен в Курскую областную больницу", - написал глава региона.

Хинштейн призвал жителей к соблюдению мер безопасности. Он акцентировал внимание на том, что атаки на регион продолжаются.