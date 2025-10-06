Около 700 компаний вовлечены в преступную схему экс-владельца банка "Югра"

Алексей Хотин обвиняется в хищении нефтепродуктов почти на 60 млрд рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Гособвинение ходатайствовало о продлении заключения под стражей бывшего владельца банка "Югра", обвиняемого в создании преступного сообщества и в особо крупном мошенничестве, из-за сложности расследования уголовного дела и необходимости исследовать 700 юридических лиц. Об этом сказано в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.

"С учетом того, что расследование уголовного дела представляет особую сложность, связанную с межрегиональным характером преступлений, совершенных участниками преступного сообщества в условиях неочевидности, необходимостью выполнения трудоемких и длительных судебных экспертиз, в том числе с привлечением специалистов в области бухгалтерского учета и компьютерной техники, необходимостью исследования финансово-хозяйственной деятельности не менее 700 коммерческих организаций, вовлеченных в преступную схему, за период нескольких лет, с анализом их бухгалтерской, банковской, кадровой и иной документации, движения денежных средств по счетам кредитных организации", - сказано в документе.

По словам собеседника агентства в правоохранительных органах, Хотин обвиняется в хищении нефтепродуктов почти на 60 млрд рублей. Кроме Алексея Хотина, по этому делу проходят заместитель коммерческого директора "Русь-ойл" Александр Филинков, который осуществлял фактическое руководство деятельностью холдинга, замдиректора по финансам компании "Дульсима" Александр Андрианов, исполнительный директор ООО "Юганскнефтегазгеофизика" Андрей Потапов, заместитель гендиректора ООО "Юкатекс-Югра" Алексей Егоров и замдиректора этой организации Сергей Серых. По данным следствия, топ-менеджеры подконтрольной Алексею Хотину "Русь-ойл" продали за границу около 1,5 млн тонн находящейся под арестом нефти и присвоили вырученные денежные средства в размере почти 60 млрд рублей. Материалы уголовного составляют 131 том, с ними обвиняемые и их адвокаты продолжают ознакамливаться.

Мещанский суд Москвы оставил в СИЗО Алексея Хотина до 9 декабря. Мосгорсуд оставил данное решение в силе.