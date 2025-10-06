На Украине напали с топором на священника УПЦ

Мужчину задержали сотрудники полиции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мужчина напал с топором на священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил Telegram-канал "Первый Казацкий".

Подчеркивается, что нападение было совершено во время литургии в церкви в одном из районов города 5 октября. 35-летний местный житель бросился на священника и сбил топором ему головной убор.

Позже мужчину задержали сотрудники полиции.