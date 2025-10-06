В Воронеже завели уголовное дело по факту избиения школьниц

Следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двух школьниц в Железнодорожном районе Воронежа, попавшего на видео и широко распространившегося в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"В соцмедиа размещены сведения об избиении группой подростков двух девочек 11 и 14 лет в Железнодорожном районе города Воронежа. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего, сбором и закреплением доказательной базы, добавили в пресс-службе.