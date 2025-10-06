В Горловке мирный житель пострадал при атаке ВСУ

Мужчина 1951 года рождения получил тяжелые ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Мирный житель Горловки в ДНР пострадал от сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ, ему оказывается помощь. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"В Калининском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) тяжелые ранения получил мужчина 1951 г. р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил Пушилин.