В Горловке мирный житель пострадал при атаке ВСУ
Редакция сайта ТАСС
18:28
ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Мирный житель Горловки в ДНР пострадал от сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ, ему оказывается помощь. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"В Калининском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) тяжелые ранения получил мужчина 1951 г. р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил Пушилин.