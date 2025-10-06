В Киеве мобилизовали мужа актрисы, которая играла в сериале с Зеленским

Елена Бондарева-Репина также заявила, что на нее хотят надеть наручники

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) в Киеве насильно мобилизовали мужа украинской актрисы Елены Бондаревой-Репиной, игравшей в сериале "Слуга народа", где главную роль исполнял Владимир Зеленский. Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовав видео в Telegram-канале.

"Моего мужа забрали фашисты из ТЦК, с ним нет связи. На меня хотят одеть наручники. Надо мной просто издеваются, я сейчас лежу на асфальте. Я не знаю, что делать", - сказала женщина на видео.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.