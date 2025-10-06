В селе на Камчатке заметили медведя

Его обнаружили местные жители

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 октября. /ТАСС/. Местные жители заметили медведя в селе Николаевка на Камчатке. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

"По словам очевидца, позвонившего в службу 112, 7 октября медведь замечен в селе Николаевка, на улице Новой. Если встреча произошла - не убегайте от животного. Медленно отступайте, не делайте резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию", - говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день в Петропавловске-Камчатском действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей в город. 25 сентября хищник напал на троих жителей края, одна женщина после встречи с медведем умерла в реанимации.