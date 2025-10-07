В Орловской области объявляли ракетную опасность
06 октября, 23:55
обновлено 00:03
Орел, 7 октября. /ТАСС/. Ракетная опасность объявлялась на территории Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность", - писал он.
Позже губернатор Андрей Клычков сообщил об отмене режима ракетной опасности.
