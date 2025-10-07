В Орловской области объявляли ракетную опасность

Об этом сообщал губернатор Андрей Клычков

Орел, 7 октября. /ТАСС/. Ракетная опасность объявлялась на территории Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность", - писал он.

Позже губернатор Андрей Клычков сообщил об отмене режима ракетной опасности.

В новость были внесены изменения (03:03 мск) - добавлена информация об отмене режима опасности.