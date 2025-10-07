Поезда в Ленобласти временно изменили маршрут по техническим причинам

Время в пути некоторых составов возрастет до двух часов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Пассажирские и пригородные поезда в Ленинградской области изменили расписание и маршрут по техническим причинам. Об этом сообщили в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

"По техническим причинам временно изменяется расписание и маршрут следования ряда пассажирских и пригородных поездов в Ленинградской области. Будет изменен маршрут следования поездов №810 "Ласточка" Псков - Санкт-Петербург и №809 "Ласточка" Санкт-Петербург - Псков. Поезда проследуют через станцию Батецкая. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится до 2-х часов", - говорится в сообщении.

Также пригородные поезда из Санкт-Петербурга в сторону Луги проследуют измененным маршрутом до станции Строганово, поезда из Луги в Санкт-Петербург - до станции Мшинская. На участке Строганово - Мшинская - Строганово будет организовано курсирование автобусов.