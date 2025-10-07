Фигурант дела о хищении у "Ростелекома" признал вину

Генеральный директор компании "Комплаинс софт" Антон Менчиц также заявил о готовности заключить сделку со следствием по делу о хищениях у "Ростелекома"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Гендиректор компании "Комплаинс софт" Антон Менчиц признал вину, раскаялся в содеянном и готов возместить материальный ущерб по уголовному делу о мошенничестве, в рамках которого также арестован экс-директор по выделенным сетям связи "Ростелекома" Владимир Шадрин. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, Менчиц также готов заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

"Менчиц дал подробные правдивые показания, изобличающие себя и иных участников событий, признал вину, заявил ходатайство о предоставлении реквизитов для возмещения ущерба, выразил намерение о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой", - говорится в документах.

Там также указывается, что обвиняемый в совершении "тяжкого корыстного преступления в составе организованной группы" фигурант дела Менчиц, который занимается кибербезопасностью, в содеянном раскаялся.

В свою очередь Шадрин вину не признает, считает выдвинутые в свой адрес обвинения необоснованными, а в его действиях отсутствуют признаки тяжкого состава преступления. Его защитники при этом ссылаются на ответ, полученный на адвокатский запрос, согласно которому ПАО "Ростелеком" не использовало бюджетные денежные средства для оплаты договоров, заключенных с ЗАО НИП "Информсистема" и ООО "Комплаинс софт". Кроме того, адвокаты считают, что Шадрин не мог воздействовать на ход торгов, и указывают на большой объем документации, "свидетельствующей о наличии именно предпринимательской деятельности".

Шадрин и Менчиц обвиняются в хищении средств "Ростелекома" и по решению суда содержатся в одном из столичных СИЗО с ноября прошлого года. Доказанность причастности фигурантов к инкриминируемым им преступлениям подтверждается анализом переписок между ними в мессенджере Telegram, а также показаниями свидетелей. На имущество обвиняемых наложен обеспечительный арест.