CBS: в Сакраменто в США вертолет санавиации упал на шоссе

Пострадали по меньшей мере три человека, сообщает телеканал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Вертолет санитарной авиации потерпел катастрофу в США, упав на шоссе в городе Сакраменто (штат Калифорния), сообщает телеканал CBS.

По его сведениям, в результате произошедшего по меньшей мере три человека получили тяжелые травмы. Пока не ясно, двигалось ли воздушное судно в больницу или из нее.

Шоссе в районе места происшествия перекрыто, информация о причинах произошедшего пока не приводится.