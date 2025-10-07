В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА повреждена котельная

По предварительной информации пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Жабриков/ ТАСС, архив

ВОРОНЕЖ, 7 октября. /ТАСС/. Остекление и сети котельной повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область. Предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной", - написал он.

По словам губернатора, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и одном городе Воронежской области было обнаружено и уничтожено 17 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.