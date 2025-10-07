В Иркутске водитель иномарки, скрываясь от ГАИ, столкнулся еще с двумя машинами

Пострадали три человека

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП в центре Иркутска, где водитель иномарки, пытаясь скрыться от инспекторов ГАИ, допустил столкновение еще с двумя автомобилями. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

"Во время утреннего патрулирования автоинспекторы обратили внимание на автомобиль "Тойота Премио", резко выехавший с парковки в районе дома 15 на переулке Пионерском. Водитель иномарки проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. Госавтоинспекторы начали преследование нарушителя. В районе пересечения улиц Партизанской и Софьи Перовской "Тойота" столкнулась с автомобилем "Фольксваген Поло". Продолжая движение, нарушитель допустил столкновение с "Хондой Степвагон", которую от удара отбросило в ограждение и на тротуар с пешеходом", - рассказали в ведомстве. Автомобиль злоумышленника после столкновения закатился на тротуар, где он наехал на дорожный знак, который упал на женщину-пешехода.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, всем оказана необходимая помощь. Сам водитель иномарки, по предварительным данным, не пострадал. В отношении него составлено восемь административных материалов. Кроме того, он отказался проходить процедуру медосвидетельствования. Сам нарушитель пояснил, что не остановился по требованию полицейских из-за отсутствия водительского удостоверения. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.