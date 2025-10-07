Экс-советника Зеленского Алексея Арестовича объявили в международный розыск

Его обвиняют по уголовному делу о терроризме и фейках об армии РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

"28 августа 2023 года в отношении Арестовича заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения). 8 сентября 2023 года [Арестович] объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года - в международный розыск", - говорится в документах.

Там также указывается, что уголовное дело в отношении Арестовича было возбуждено сначала 8 апреля 2022 года по факту распространения недостоверной информации о ВС РФ, а спустя месяц по факту совершения им преступления террористической направленности. Уголовные дела соединены в одно производство.

Ранее сообщалось только о федеральном розыске обвиняемого. Басманный суд Москвы 6 февраля 2025 года избрал Арестовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания или передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции либо депортации на территорию РФ. Мосгорсуд признал это решение законным.

Арестович подал в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины 14 января 2023 года, после того как подвергся критике за слова о сбитой украинской системой ПВО ракете, которая стала причиной обрушения части дома в городе Днепре и гибели людей.

О возбуждении дела

Прокуратура Донецкой Народной Республики 12 апреля 2023 года возбудила в отношении Арестовича уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. Позже МВД РФ сообщило об объявлении его в розыск. Уголовное дело в его отношении возбуждено также в Белоруссии.