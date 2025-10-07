В Полтавской области после взрывов получил повреждения энергообъект

Без света осталось 28 юридических и 1 070 бытовых потребителей, добавил глава региональной администрации Владимир Когут

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Энергетический объект получил повреждения после взрывов в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Владимир Когут.

"Повреждения получил энергетический объект. Без света осталось 28 юридических и 1 070 бытовых потребителей", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, также повреждены складские помещения. В регионе возникло несколько пожаров.