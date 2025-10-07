В Липецкой области обломки БПЛА повредили автомобиль и частный дом

Минувшей ночью над территорией региона сбили шесть беспилотников

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Автомобиль и частный дом повреждены в Липецкой области в результате падения обломков БПЛА. Городские власти окажут жителям необходимую помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"На местах падения обломков работают специалисты. В Ельце повреждены автомобиль и остекление частного дома. Главе города поручено оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь", - написал глава региона.

Минувшей ночью над территорией Липецкой области сбили шесть беспилотников, обошлось без жертв и пострадавших, добавил Артамонов.