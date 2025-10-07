В Забайкалье осудили третьего человека из-за нападения собак на ребенка

Приговор вынесли по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 7 октября. /ТАСС/. Бывшего специалиста Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае осудили из-за нападения собак на ребенка в детском спортивном лагере "Арахлей", сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее приговор вынесли директору спортивной школы олимпийского резерва №1 Забайкальского края и начальнику лагеря.

Инцидент произошел 24 июня 2024 года в детском спортивном лагере "Арахлей" в Читинском районе Забайкалья. Девятилетний мальчик остался без присмотра и ушел в неогороженную часть лагеря в лесном массиве. Его нашли через несколько часов с множественными рвано-укушенными ранами. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в детскую больницу в отделение реанимации. После он проходил длительное лечение в Москве.

"Суд установил, что в мае 2024 года подсудимая провела обследование спортивного лагеря "Арахлей" на соответствие его санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в ходе которого установлено отсутствие части ограды территории. Несмотря на это, специалистом составлен акт обследования и проект экспертного заключения, которые содержали недостоверные сведения о наличии сплошного ограждения", - говорится в сообщении.

Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), поскольку она вынесла экспертное заключение о соответствии лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям, после чего он был открыт. Ребенок покинул территорию лагеря и пострадал от нападения бродячих собак, получив тяжкий вред здоровью.

Свою вину подсудимая признала, принесла извинения и частично компенсировала причиненный моральный вред. Мировой судья судебного участка №33 Читинского судебного района назначил ей наказание в виде одного года двух месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.