Число погибших при обрушении школы в Индонезии увеличилось до 60

По данным Национального поискового и спасательного агентства, три человека до сих пор числятся пропавшими без вести

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 60 человек погибли при обрушении молельного зала в исламской школе в городе Сидоарджо (провинция Восточная Ява). Об этом сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии.

По данным ведомства, три человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Отмечается, что 99 пострадавших еще находятся на лечении в местных медицинских учреждениях. В агентстве указали, что поисково-спасательная операция будет продолжаться круглосуточно, пока не будут найдены все жертвы происшествия.

Обрушение молельного зала в исламской школе произошло во время молитвы 30 сентября. По предварительной версии, здание не выдержало возросшей нагрузки после того, как строители залили бетон для строительства дополнительного этажа.