Смертельно ранивший мужчину в драке у станции МЦД в Москве сам пришел в полицию в Туле

Злоумышленника доставляют в столицу для передачи в следственные органы и привлечения к уголовной ответственности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Молодой человек, смертельно ранивший ножом мужчину в ходе драки у входа на станцию МЦД "Волоколамская" в Москве, сам пришел в полицию в Туле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"После совершения преступления гражданин 2003 года рождения пытался скрыться от правоохранительных органов, покинув территорию Москвы и Московской области, однако впоследствии он принял решение добровольно явиться в отдел полиции в г. Туле", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время злоумышленника доставляют в Москву для передачи в следственные органы и привлечения к уголовной ответственности.

Накануне возле входа в наземное метро МЦД "Волоколамская" между двумя молодыми людьми возник конфликт, после которого завязалась драка. Один из них нанес другому ножевое ранение в шею, после чего скрылся. В результате полученного ранения мужчина 1993 года рождения умер.