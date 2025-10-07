Совладелец "Торпедо" признал вину по делу о попытке подкупа арбитров

Леонид Соболев сотрудничает со следствием

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Христова/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Совладелец московского футбольного клуба "Торпедо" Леонид Соболев, который обвиняется в подкупе арбитров, признал свою вину в содеянном. Об этом сказано в материалах его дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Обвиняемый Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания", - сказано в деле.

Ранее сообщалось, что Соболев освобожден из-под стражи. В настоящее время он содержится под домашним арестом. Второй обвиняемый - бывший гендиректор "Торпедо" Валерий Скородумов - остается под стражей. Ему меру пресечения суд решил не менять.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Защита предлагала суду залог в размере 50 млн рублей.

По делу был также арестован Скородумов и отправлена под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. Всем фигурантам вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы. Дело основано на показаниях арбитра Максима Перезвы. Дело расследует следственный департамент МВД.

В прошлом сезоне "Торпедо" выступало в Мелбет - Первой лиге. Команда заняла второе место и вернулась в элитный дивизион чемпионата России. 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Соболев и Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.