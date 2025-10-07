Жителя Владимирской области приговорили к 10 годам за подготовку к госизмене

Обвиняемый намеревался вступить в ряды проукраинской националистической организации

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Суд приговорил жителя города Коврова Владимирской области к десяти годам лишения свободы за приготовление к государственной измене и участию в террористической организации. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регионального УФСБ.

"Вторым Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет - в тюрьме, оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в интернете, на срок три года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Установлено, что житель Коврова 1996 года рождения с 25 октября 2023 года по 11 июня 2024 года, желая вступить в ряды проукраинской националистической организации, непосредственно противостоящей РФ в проводимой на территории Украины специальной военной операции, вступил в контакт с вербовщиками СБУ. По их указанию фигурант заполнил анкету кандидата, разработал маршрут следования на территорию Украины, закупил необходимое для боевых задач снаряжение, спланировал мероприятия по вступлению в ряды националистической организации и согласовал свои планируемые действия с представителями СБУ.

11 июня 2024 года житель Коврова был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области при попытке выехать с территории России.