На севере Украины поврежден объект критической инфраструктуры

Речь идет о Прилуках Черниговской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Прилуках Черниговской области на севере Украины, в результате город частично обесточен. Об этом сообщил начальник районной военной администрации Владимир Чернов.

"В части города отсутствует энергоснабжение, - сказал он изданию "Общественное. Новости". - На месте работают все необходимые службы".

Во вторник утром город Сумы также был частично обесточен. Позже в администрации Сумской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры. Власти соседней Полтавской области заявили о повреждении энергообъекта и железнодорожной инфраструктуры.