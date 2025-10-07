Реклама на ТАСС
Воздушная тревога распространилась на восемь областей Украины

Предупреждение действует в 11 регионах
07:24

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога распространилась на восемь регионов Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены сработали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Теперь предупреждение действует в 11 регионах Украины. Ранее в красной зоне оказались Черниговская, Житомирская и Винницкая области. 

