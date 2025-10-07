Воздушная тревога распространилась на восемь областей Украины
Редакция сайта ТАСС
07:24
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога распространилась на восемь регионов Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены сработали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Теперь предупреждение действует в 11 регионах Украины. Ранее в красной зоне оказались Черниговская, Житомирская и Винницкая области.