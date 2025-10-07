Жителя Челябинска осудили за контрабанду источника радиации для военной техники

Мужчину приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Курчатовский районный суд Челябинска признал местного жителя, задержанного ФСБ в ноябре 2024 года, виновным в незаконном вывозе в одну из стран Центрально-Азиатского региона источника радиации, предназначенного для военной техники. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 2 месяца условно, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"Судом гражданин признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 226.1, ч. 1 ст. 220 УК России (контрабанда, незаконное хранение, использование, передача ядерных материалов или радиоактивных веществ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года 2 месяца с испытательным сроком 3 года. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 100 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. В ноябре 2024 года в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность гражданина к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника. Изделие предназначалось для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения.

Как сообщалось ранее, после оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию фигурант был задержан. Разрешительных документов у него не было.