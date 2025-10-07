Татьяну Лазареву заочно приговорили к семи годам колонии

Ее обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента

Татьяна Лазарева © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) к семи годам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Татьяну Лазареву виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушение два раза в течение одного года) и назначить наказание в виде 7 лет в колонии общего режима", - сказала судья.

Ранее ТАСС сообщал, что гособвинение ходатайствовало о назначении телеведущей наказания в виде семи лет колонии общего режима. Установлено, что в феврале 2025 года Лазарева два раза в своем Telegram-канале "Лазарева тут!" распространила материалы без пометки иностранного агента. Сотрудники Роскомнадзора зафиксировали правонарушение и направили протокол в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Ранее Лазарева два раза привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Назначенные судом штрафы она не оплатила. Адвокат телеведущей заявил, что вину она не признает.

16 июля Пресненский суд Москвы заочно арестовал Лазареву по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, но Мосгорсуд отменил заочный арест телеведущей и направил материалы на повторное рассмотрение.

Это второе уголовное дело в отношении Лазаревой. Ранее Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6 годам 6 месяцам колонии по делу о пропаганде терроризма. Лазарева была заочно арестована по этому делу и находится в международном розыске. Вину она также не признала.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщали ТАСС, что 14 августа 2023 года Лазарева, находясь за пределами Российской Федерации, во время интервью на канале одного из видеохостингов в интернете публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив публичное оправдание терроризма.