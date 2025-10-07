В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Автомобиль и локомотив получили технические повреждения

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Поезд столкнулся с "Камазом" на нерегулируемом железнодорожном переезде в Зеленодольском районе Татарстана. Жертв происшествия нет, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В сообщении управления в Telegram говорится, что авария произошла у станции Свияжск на 753-м км Горьковской железной дороги. "Человеческих жертв нет", - уточняется в сообщении.

Следователи выехали на место происшествия, его обстоятельства устанавливаются. Идет проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что в аварию попал поезд №134 "Поволжье", следовавший из Казани в Санкт-Петербург. В Telegram-канале ведомства говорится, что после замены локомотива поезд продолжил движение по маршруту.

"Водителю "Камаза" оказана медицинская помощь", - отмечается в тексте сообщения. На место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора. Ведомство проверит соблюдение требований закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.