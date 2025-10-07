В Молдавии передали в суд дело по нелегальной переправке уклонистов с Украины

По материалам расследования, преступная группа получала от $5 тыс. до $10 тыс. за каждого призывника

Редакция сайта ТАСС

© Chris McGrath/ Getty Images

КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Прокуратура Молдавии передала в суд Кишинева дело против гражданина Украины, который, находясь в Германии, получил около 9 млн леев ($514 тыс.) за организацию нелегального транзита через Молдавию в страны ЕС украинцев, уклоняющихся от мобилизации в ВСУ.

"27-летний мужчина был "банкиром" сети нелегальной миграции и получил более 9 млн леев в криптовалюте, которые отмывал путем конвертации. По материалам расследования, преступная группа, к которой он принадлежит, получала от $5 тыс. до $10 тыс. за каждого призывника, нелегально вывезенного с Украины. Предполагается, что роль обвиняемого состояла в поиске клиентов, планировании и организации нелегальной миграции и связи с сообщниками", - сообщили журналистам в прокуратуре. Прокуроры отметили, что обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

С начала конфликта на Украине молдавская пограничная полиция почти каждую неделю сообщает о задержании групп мужчин призывного возраста, которые пытаются нелегально переправиться через границу с помощью граждан Молдавии. Как сообщал экс-глава МВД Молдавии Адриан Эфрос, за это время было заведено более 800 уголовных дел, связанных с незаконной миграцией с Украины. Со своей стороны, глава пограничной полиции республики Руслан Галушка заявил в интервью телеканалу TV - 8, что количество украинских уклонистов, бежавших в Молдавию от мобилизации, за последний год выросло в два с половиной раза из-за ухудшения ситуации на фронте в соседней стране. По его словам, за этот период зарегистрировано около 20 тыс. таких нарушений.

Галушка отметил, что нарушители переходят молдавскую границу и не стремятся прятаться, так как сразу просят убежища в Молдавии, что не позволяет привлечь их к ответственности за нелегальный переход границы. По его словам, в большинстве своем эти люди затем перебираются в страны ЕС. Для усиления молдавской границы западные доноры снабдили пограничников приборами ночного видения и беспилотниками.