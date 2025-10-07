Шлосбергу смягчили меру пресечения по делу о дискредитации ВС РФ

Суд заменил домашний арест на запрет определенных действий заместителю председателя партии "Яблоко"

Лев Шлосберг © Александр Захаров/ ТАСС

ПСКОВ, 7 октября. /ТАСС/. Псковский городской суд заменил домашний арест заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом) на запрет определенных действий по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

"Суд заменил домашний арест на запрет определенных действий Льву Шлосбергу", - сказала собеседница агентства.

Во вторник утром объединенная пресс-служба судов Псковской области в Telegram-канале распространила сообщение о том, что Псковским городским судом по ходатайству следователя СУ УМВД России по Псковской области Шлосбергу был продлен срок содержания под домашним арестом на 2 месяца по делу по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ". Позже это сообщение из официального Telegram-канала было удалено.

"Псковским городским судом отказано в удовлетворении ходатайства старшего следователя <...> о продлении срока содержания под домашним арестом заместителя председателя Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Шлосберга Л. М. <..> Суд указал, что мера пресечения в виде домашнего ареста утратила свою актуальность. Следствие находится на завершающем этапе, обвиняемый лишен возможности препятствовать предварительному расследованию. Мера пресечения изменена на менее тяжкую - запрет определенных действий", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, Шлосберг, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.