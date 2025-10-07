Россияне не пострадали при оползнях и наводнениях в Непале

В российском посольстве в Катманду отметили, что граждане РФ находятся в безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 октября. /ТАСС/. Граждане РФ в Непале в результате наводнений и оползней в этой стране не пострадали и находятся в безопасности. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Катманду.

"Российские граждане в ходе наводнений не пострадали, все в безопасности", - отметили в дипмиссии.

Ранее газета The Himalayan Times со ссылкой на правоохранительные органы Непала сообщила, что число жертв наводнений и оползней после проливных дождей достигло 60. Более всего пострадал район Илам на границе с Индией, жителям которого власти начали предоставлять гуманитарную помощь в приоритетном порядке.

В субботу посольство России в Непале в связи с обильными ливнями рекомендовало воздерживаться от передвижения по склонам и ущельям во время и после дождей, избегать нахождения вблизи рек, уровень воды в которых может резко повышаться, и отказаться от поездок между городами, за пределы долины Катманду и в отдаленные районы страны.