В Удмуртии в ДТП погибли водитель и три пешехода

Как сообщает ГУ МЧС по республике, в Ижевске столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус
11:02
обновлено 12:20
ГУ МЧС России по Удмуртской Республике/ ТАСС
ИЖЕВСК, 7 октября. /ТАСС/. Три пешехода и один водитель погибли в результате массового ДТП в Удмуртии. Как сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по республике, в Ижевске столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Пермь - Казань.

"По предварительным данным, есть погибшие: 1 водитель из легкового автомобиля и 3 пешехода. По пострадавшим информация уточняется", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в автобусе нет.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, предположительно, 65-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris при проезде на запрещающий сигнал светофора выехал на полосу встречного движения, где сбил трех пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 

